Deputado Jairo Carvalho visita investimento no Alto Acre e conversa com vereadores

O deputado estadual Jairo Carvalho, líder do PSD na Assembleia Legislativa, cumpriu na última quinta-feira (19) agenda na região do Alto Acre acompanhado de demais membros da Assembleia Legislativa e vereadores. Com um investimento total de R$ 70 milhões, o frigorífico de suínos Dom Porquito se destaca não só por seu porte, mas hoje conquista marcas impressionantes mesmo com pouco tempo de funcionamento, já possuindo 290 funcionários diretos e abatendo 200 porcos por dia em média.

“Nesta quinta-feira dia 19 estive no alto Acre com deputados estaduais, empresários, vereadores de meu partido (PSD ) Tirica Marciano, Roseno, fomos prestar apoio do parlamento acreano para implementação melhorias para presente e futuro, sua localização fica quem vai de Brasileia para Assis Brasil pela BR-317 encontra logo na saída da cidade uma estrutura que não consegue passar despercebida” disse o deputado.

Na região o deputado visitou a Indústria Dom Porquito, prometida pelo governo, para ser uma das potências econômicas da região. Na visão do deputado, o estado precisa investir mais na localidade para aumentar a renda dos produtores. “Andando pelos setores da indústria, não deixa de ser notável uma diferença expressiva entre homens e mulheres. Dos 290 funcionários, elas são 170. E medo de lidar com os suínos de até 120 quilos não há para ninguém, já que a fábrica é totalmente automatizada, sem necessidade de a pessoa precisar levantar o peso das carcaças em suas etapas”, finaliza.