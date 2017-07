Deputado Jairo Carvalho visita comunidade de Capixaba e acompanha dificuldades

O deputado estadual Jairo Carvalho na companhia do Vereador Kemy (PSD) visitaram o KM 100 da BR 317 no município de Capixaba para averiguar situações consideradas preocupantes e de relevância social.

Segundo o deputado apurou foi realizado um assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA por nome Campo Novo através de um convênio com o governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, sendo que feito um contrato com a caixa econômica Federal no prazo de 8 mês para construção de uma casas da área rural no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, já faz mais de dois anos até hoje está comunidade não teve a construção.

Em visita a Escola Estadual Rural Ariston Ferreira, foram detectados várias irregularidades entre elas a estrutural com salas lotadas com 2 professores trabalhando com a quantidade superior do ideal para boa qualidade ensino, onde máximo seria de 50 alunos e o ambiente também não colabora para aprendizagem.

Reunido com a com a comunidade Carvalho anunciou que vai levar o caso para direção do INCRA e também requerer informações da Caixa Econômica sobre quando as obras das casas do referido programa serão iniciadas. Carvalho vai remeter documento ao governo do Acre pedindo melhorias na escola.