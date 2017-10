Deputado Jairo Carvalho se reúne com alunos da escola 15 de Junho

O deputado estadual Jairo Carvalho (PSD) se reuniu nesta sexta-feira (13) com uma das turmas do ensino médio da escola estadual 15 de Junho, ocasião que tomou café com os mesmos e tratou de diversos assuntos.

O café da manhã organizado teve como objetivo comemorar o dia do professor e ainda as parcerias através do mandato do deputado estadual, que sempre esteve ajudando na área da educação no estado.

“Na manhã desta sexta-feira estive prestigiando o café da manhã na Escola Estadual 15 de Junho, em Senador Guiomard em alusão ao dia do servidor de Educação que comemora-se no próximo dia 15/10. Na ocasião os funcionários, professores e direção da escola agradeceram a parceria que em todo meu mandato coloquei a disposição da educação, na pessoa do diretor da escola Professor José Carlos quero parabenizar a administração, professores e alunos da escola. Porque estamos tratando com os futuros profissionais de nosso Estado e País”.