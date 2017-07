Deputado Jairo Carvalho recebe pré-candidato ao governo Gladson Cameli em café da manhã

O deputado estadual Jairo Carvalho (PSD) recebeu nesta sexta-feira (30) o senador Gladson Cameli (PP) em café da manhã para apresentação do pré-candidato ao governo que deverá receber o apoio das lideranças evangélicas.

Carvalho esteve ao lado do Prefeito André Maia, do pastor Pedro Abreu de Lima, de vários pastores, secretários e a grande parte do seu grupo político que ouviram as ideias do senador Gladson Cameli.

Na ocasião Carvalho já anunciou que é pré-candidato a deputado a estadual e que do Quinari ao Foz do Breu tem atuado em defesa das comunidades comunidades carentes.

Cameli prometeu total apoio ao prefeito André Maia com alocação de recursos e suporte ao mandato do deputado Jairo Carvalho.