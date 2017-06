Deputado Jairo Carvalho prestigia aniversário da Assembleia de Deus em Mâncio Lima

O deputado estadual Jairo Carvalho (PSD) prestigiou no final de semana o aniversário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no município de Mâncio Lima, ocasião que acompanhou de perto os trabalhos realizados pelo pastor presidente daquela comunidade e seus obreiros, reunidos por ocasião do aniversário da obra naquela região.

Pelas redes sociais o parlamentar acreano enfatizou que o evento foi grandioso, reconhecendo o renomado trabalho do pastor Guedes naquela região: “Quero agradecer e parabenizar o Pastor Manoel Guedes presidente da AD no município de Mâncio Lima pelo aniversário da igreja que completa 40 anos evangelizando e abençoando a cidade. Os obreiros e a Igreja também estão de Parabéns pela linda festa que reuniu aproximadamente 1.000 pessoas neste evento”.

O deputado Jairo vem mantendo uma agenda de visita aos municípios acreanos desde o inicio do deu mandato, na ocasião destas, ele levanta as demandas das cidades e divulga na Assembleia Legislativa, bem como dialoga e apoia os segmentos religiosos.