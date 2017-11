Deputado Jairo Carvalho mantém luta em defesa dos taxistas do Acre

Em pronunciamento, o deputado Jairo Carvalho (PSD) se solidarizou com os taxistas intermunicipais que acompanhavam a sessão no Salão Marina Silva. O oposicionista sugeriu que o deputado Jenilson Leite (PCdoB) retirasse o PL apresentado por ele, que aprova a liberação de caminhonetes e de vans para transportar passageiros. Segundo o oposicionista, a matéria prejudicará os taxistas, além de obrigá-los a competir com a nova categoria.

“Sou solidário aos taxistas e quero deixar bem claro que não voto favorável ao projeto de lei apresentado pelo deputado Jenilson Leite. Peço que pelo amor de Deus ele retire essa matéria uma vez que a mesma irá prejudicar demais a vida dos taxistas intermunicipais. Obrigá-los a competir com uma nova categoria é injusto, eles já são tão prejudicados e perseguidos pela Ageac e agora vem esse PL para dificultar ainda mais a vida deles? Isso não é justo com esses trabalhadores. Eu voto contra essa PEC”, enfatizou.

Jairo Carvalho também falou do encontro sobre segurança, realizado na última sexta-feira (27), em Rio Branco. O deputado relatou que durante a reunião foram discutidas várias formas para combater o narcotráfico.

“Um evento grandioso, o maior encontro de segurança pública que já houve no Acre e que reuniu a maior cúpula da Segurança do país. Três ministros principais da segurança estavam lá. O que eu senti falta foi de representantes da nossa oposição que sempre cobram melhorias na segurança pública, mas não estavam lá. Os parlamentares não poderiam ter faltado, o tema que foi debatido era importante demais”, enfatizou.

Jairo Carvalho parabenizou o governador Tião Viana (PT) pela realização do evento. “Não poderia deixar de parabenizar o governador pela coragem de ter feito esse encontro sobre segurança pública. Foi um evento incrível, governadores de grandes estados brasileiros estavam lá, o governador do Rio de Janeiro estava presente. Pena que alguns parlamentares acreanos não foram, nós que cobramos melhorias na segurança tínhamos a obrigação de ir. Nós temos que dá bom exemplo”, concluiu.

Mircléia Magalhães

Agência Aleac