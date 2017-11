Deputado Jairo Carvalho diz que DNIT tem trabalhado de maneira eficiente e transparente na BR-364

m pronunciamento na sessão desta quarta-feira (8), o deputado Jairo Carvalho (PSD) parabenizou o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Acre (DNIT/AC), Thiago Caetano, pela execução das obras na BR-364. Segundo o oposicionista, o órgão tem trabalhado de maneira eficiente e transparente na condução dos serviços.

“Fiquei surpreso com as críticas que o deputado Luiz Gonzaga fez nesta tribuna ao Thiago Caetano, acho que ele está atrás de achar chifre em cabeça de cavalo. Já gastaram mais de R$ 2 bilhões nessa estrada e nada fizeram e hoje o DNIT está fazendo o que pode, com muita responsabilidade. Thiago tem utilizado os recursos de uma maneira correta e transparente. Agora, ouvir um oposicionista criticar o órgão não acho uma atitude coerente”, disse.

O parlamentar também falou do esforço que, segundo ele, o senador Gladson Cameli (PP) tem feito para garantir o bom funcionamento da rodovia. “Se tem alguma crítica para fazer aos membros da bancada de oposição, devem procurar o senador Gladson Cameli e conversar com ele. O senador está acompanhando de perto os trabalhos que estão sendo realizados na BR-364 e está por dentro de tudo, acho que podemos resolver isso entre nós”.

“Tem muita gente torcendo para essa estrada fechar, mas muita gente vai cair do cavalo. A BR está cada vez melhor e vai melhorar ainda mais. Graças ao empenho do Thiago Caetano, um engenheiro responsável que trabalha com seriedade e transparência”, concluiu.

Mircléia Magalhães

Agência Aleac