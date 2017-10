Deputado Jairo Carvalho alerta mulheres para o exame do câncer de mama

O deputado estadual Jairo Carvalho, PSD, gravou vídeo alertando a todas as mulheres sobre a importância dos procedimentos relacionados ao câncer de mama.

O deputado juntamente com a sua Mãe estiveram no gabinete, ocasião que gravaram o material como forma de conscientizar as mulheres.

Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de mama é o que mais afeta as mulheres no Brasil e no mundo, respondendo por cerca de 25% dos casos novos por ano. É a segunda causa de morte por câncer nos países desenvolvidos, atrás do câncer de pulmão.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) informou que surgem cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama por ano no Brasil, dos quais 15 mil levam as mulheres a óbito. O Inca estima que, do início de 2016 até o final de 2017, sejam diagnosticados quase 58 mil novos casos no país.