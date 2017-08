Deputado Jairo Carvalho acompanha melhorias em ramal e diz que prefeito tem feito o melhor

O deputado estadual Jairo Carvalho (PSD) cumpriu juntamente com o prefeito André Maia agenda no projeto de Assentamento Pirão de Rã, zona rural de Senador Guiomard para acompanhar melhorias de ramais naquela localidade.

A Prefeitura de realiza em parceria com os produtores da localidade melhoria de ramais com raspagem e aterramento de alguns pontos críticos de acordo com vídeo distribuído pela assessoria do deputado.

Jairo Carvalho na condição de deputado estadual disse que o prefeito tem feito o melhor e que vê inúmeros avanços em sete meses de mandato do seu correligionário de partido. “Estou aqui com o meu prefeito André Maia que tem feito um trabalho grandioso nesses primeiros meses de mandatos”, disse o deputado.

André Maia agradeceu aos elogios e disse que tem feito o que o povo lhe confiou nas urnas. Ele agradeceu ainda o depoimento de populares e a parceria com os assentados na região.