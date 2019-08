Deputado Federal Flaviano Melo é recebido no Quinari

O Prefeito de Senador Guiomard Gilson da Funerária recebeu hoje (31) o deputado federal Flaviano Melo (MDB) para debate sobre alocação de recursos públicos para áreas de produção, saúde, infraestrutura e educação. Participou da agenda representando a Câmara a vereadora Cláudia Lima.

Conduziu os trabalhos a Presidente do MDB no Quinari Marcela Araújo, que foi anunciada Secretária Municipal de Meio Ambiente. Essa pasta é de suma importância para o município, uma vez a existência de projetos como aterro sanitário, limpeza pública e outros que serão implantados através de importantes parcerias.

O Prefeito declarou: “Recebemos hoje a vista do nosso Deputado Federal Flaviano Melo que veio para uma reunião com os produtores, cooperados, secretários, colaboradores e amigos da nossa gestão. Na ocasião anunciei Marcela Araújo como Secretária Municipal do Meio Ambiente. Ela nos ajudará na questão ambiental. Inúmeros projetos voltados ao meio ambiente e a agricultura estão em debate com o nosso deputado e o governo estadual”