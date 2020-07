Deputada Vanda Milani empenha 400 mil para reforma da Rodoviária do Quinari

A deputada federal Vanda Milani – SD, anunciou o empenho de 400 mil para a reforma da rodoviária do município de Senador Guiomard. O anúncio do recurso e empenho foi postado nas redes sociais da parlamentar.

Comentou a deputada: – Empenhamos R$ 400 mil para a reforma do Terminal Rodoviário do município de Senador Guiomard. Também estamos junto ao governo federal ordenando pagamento de R$ 1 milhão para construção do Mercado Municipal. Semana passada foi empenhado R$ 500 mil para reforma do Hospital Ary Rodrigues.

A parlamentar ainda enfatizou o pedido do vereador Gilson da Funerária quando esteve frente a gestão municipal. Assinalou a parlamentar federal: – As emendas são indicações do então prefeito Gilson da Funerária em parceria com a comunidade da nossa querida Quinari. É dessa forma que trabalhamos, buscando estratégias para melhoria da qualidade de vida das pessoas. Essas obras quando estiverem sendo executadas, vão aquecer a economia local com geração de emprego e renda.

Ao comentar o envio dos recursos, Gilson agradeceu a ajuda da deputada ao Quinari. – Recebemos com muita alegria as ajudas da deputada, agora vamos acompanhar a execução e a boa aplicação do recurso por parte da prefeitura.