Deputada Federal e Estadual mais votado no Quinari agradecem os votos

A Deputada Meire Serafim – UNIÃO e o Deputado Nicolau Júnior – Progressistas, agradeceram os votos obtidos nas eleições 2022, no último sábado (08) na Chácara do Assem. Ambos foram os mais votados no Quinari.



Os políticos contaram com o apoio da Prefeita Rosana Gomes e seu irmão James Gomes como o coordenador de campanha e várias lideranças locais.



No evento de sábado, largos sorrisos e declaração de apoio e fidelidade ao grupo que concedeu uma expressiva votação.