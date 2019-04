Denúncia na Câmara é orquestração de afastados e investigados para voltarem ao poder

Teor de denúncia feita na Câmara pelo ex-coordenador de transporte da educação é a mesma do agravo regimental de André Maia para voltar ao poder.

O desespero bateu à porta. É assim que pode ser definida a tese levada ao Pleno do Tribunal de Justiça do Acre – TJAC, pelo advogado Márcio José Castro de Aquino que patrocina a defesa de André Maia, prefeito que fora preso, logo afastado das funções do executivo em Senador Guiomard.

Atuando em comunhão de desígnios (pensamentos) com o o conhecido Jarlison Almeida de Holanda, que exerce as funções de Presidente do Conselho Municipal de Merenda Escolar, também suspeito de utilizar as funções para obter vantagens indevidas, a peça do advogado no Agravo Regimental proposto pelo então Prefeito André Maia, guarda grande semelhança com o documento assinado pelo denunciante e protocolado na Câmara.

“Fica evidente no comportamento do denunciante, dos vereadores denunciados pelo MPE e do prefeito afastado de suas funções, que ao promoverem o desgaste do Prefeito Gilson, a expectativa seria retomar a Prefeitura”, explica os advogados do Prefeito em exercício.

Os fatos que viraram uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, em sua totalidade estão no agravo regimental de Maia, inclusive questionando as nomeações realizadas pelo Prefeito Gilson Pessoa.

Os documentos serão todos levados à exame pelo Delegado Eduardo Gomes, pois no entender dos advogados de Gilson, resta demonstrado autoria e materialidade na tentativa de fazerem cessarem auditorias internas realizadas na Prefeitura do Quinari, bem como responsabilização de ex-gestores, como o próprio Jarlison Almeida.

Síntese dos fatos.