Delatores miraram Dinha Carvalho, mulher de confiança de André Maia

Os delatores do Prefeito Impedido do Quinari André Maia miraram a ex-secretária de Saúde Dinha Carvalho, como possível operadora do esquema criminoso do então gestor.

Willian Queiroz e Wellignton Maciel Soares não dispensaram Dinha Carvalho e levaram ela para o centro do maior escândalo de corrupção da história do Quinari. É o que informa algumas delações que foram liberadas nos autos processuais.

A saber, André Maia responde processo criminal no TJAC, em virtude de desobediência por ter nomeado Dinha quando a mesma estava impedida.

Os delatores terão que apresentar, ou já apresentaram provas do que acusam, sob pena de terem seus acordos de colaborações nulos de pleno direito, razão pela qual, até o presente momento as imputações à Dinha Carvalho, são acusações.