De Olho Urgente: Sobre a minha resposta ao ex-vereador, ex-secretário, ex-dono da verdade Manoel Lima

Sobre a minha resposta ao ex-vereador, ex-secretário, ex-dono da verdade Manoel Lima. Você não tem moral pra debater política, gestão pública, muito menos vida pessoal, ou qualquer coisa. Sua passagem pela escola João Calvino rendeu problemas a instituição (ver o processo 0703001-57.2014.8.01.0001), sua passagem pela câmara não lhe rendeu a reeleição ( ver registro de candidatura CNPJ – 25.662.095/0001-30), sua passagem pelo planejamento rendeu prejuízos ao município pois você não tem competência técnica para tal cargo, sempre anotei isso.

Falta você explicar os motivos que o município não participou dos editais do Fundo Nacional de Saúde (ver site do Ministério da Saúde). Falta você explicar os motivos de não ter elaborado um Plano Plurianual de fato e eu com meu pouco conhecimento comprovar a letra fria da lei que está errado. Que vocês erraram não só nisso. Inclusive Manoel eu tô esperando a publicação do PPA no Diário do Estado (ver proposta fora dos critérios técnicos).

Você é tão bom que queria da aula de Função Social da propriedade ao juiz e a promotora. Sem nunca ter estudado sobre. Talvez esses sejam os motivos de não continuar no Governo. Eu participei de um projeto político que perdeu a eleição sim. Mas governou por 8 anos. Fui secretário mais de 3 anos. Então quem é competente? E aceitei democraticamente e tento ajudar o governo que você diz ser mentor intelectual e só atrapalha.

No final o tempo tá mostrando quem é quem, inclusive quem você é. Vai voltar pra sala de aula então? O povo quer ver o que você é agora.

Gilberto Moura

Editor