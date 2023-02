De Olho em 24/02/2023

Chefe do Núcleo

Pessoalmente nada contra o Helenilson, que inclusive já convivemos. A segunda pessoa do Helenilson no Núcleo de Ensino, professora Maria Antônia, em que pese não gostar muito de críticas, já tendo inclusive se insurgido contra o Portal Quinari por divulgar matéria com fatos reais tem uma boa qualificação pedagógica. Saber se eles vão somar na famigerada política das costas dos outros de Mailza Assis são outros quinhentos.

Foi Deus

Mailza tá tendo a segunda chance de fazer sua política, de montar seu time, é natural isso. Até hoje voto nenhum ela teve, foi ao Senado por uma articulação de James Gomes, junto com Petecão e Gladson Cameli. Depois veio a vice-governadoria por uma articulação de Ciro Nogueira. Muito bom, tudo tranquilo. Agora cadê os votos? Chegará o tempo de mostrar. E vão entender essa colocação da forma que quiserem.

Sandrão Presidente

Não pegou bem as nomeações do vereador Sandrão que em sua campanha para a Mesa Diretora dizia uma coisa e após eleito fez outra. O Sandrão detém muita sabedoria sobre política e gestão pública, é desejar pra ele sucesso e êxito com suas qualificadas companhias. Ah o tempo.

Sumiu do Mapa

O vereador Magildo Lima anda sumido do mapa após deixar a Mesa Diretora. É o político inteligente que tá se preparando para a sua reeleição à Câmara dos Vereadores.

Gilson da Funerária

O ex-vereador Gilson da Funerária deverá ser intimado para depor no caso do Mensalinho e denúncias de corrupção na gestão do André Maia. A população não consegue entender porque um dos principais aliados de Gilson ficou calado na atual gestão e questiona de toda a forma. Em verdade, coragem quem teve de levar os fatos ao conhecimento da Polícia Federal foi o Gilson, o restante pegou carona. Este site é testemunha disso.

Melhorando e mudanças

Colocaram a Prefeita Rosana Gomes como uma das piores do estado. Ela vem se esforçando para melhorar e ainda precisa fazer mudanças. Ajustes. E esses ajustes se não forem percebidos por ela, vão custar a sua derrota, entretanto, se conselho fosse bom não se dava, se vendia, dizem os mais antigos.

Ney do Miltão

O vice-prefeito Ney do Miltão é gente boa de convivência. Já se escreveu neste site que ele sempre foi cordial e educado, sabendo conviver com as críticas e isso garante ao Ney o legado dele não ter brigado com a Prefeita Rosana ou o contrário disso.