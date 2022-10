De Olho em 17/10/2022: Professora Adriana Rogério e a causa que lhe move

Pouca gente sabe, mas a professora Adriana Rogério, Ex-secretária Municipal foi uma das grandes articuladoras da campanha do Senador eleito Alan Rick (União Brasil) no Quinari.



Com Adriana estiveram todas as Mães dos filhos e filhas com Autismo, posto que o Alan Rick tem um trabalho voltado para a causa. Não só para Alan, a Adriana fez um trabalho também para o eleito Deputado Estadual Emerson Jarude do MDB, que também atua nesta causa há um bom tempo.



Na política é comum aparecerem vários padrinhos após as vitórias de políticos eleitos, porém notadamente além do nome que Alan já tinha, como deputado federal bem avaliado, as Mães dos Autistas do Quinari caminharam lado à lado junto da Professora Adriana