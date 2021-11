Cultura Municipal e Estadual firmam parceria e oferecerem oficina de produção artística

O Presidente da Fundação Municipal de Cultura Adilá Vieira, Eudiran Carneiro, recebeu na noite de segunda-feira, 8, na Escola Manoel Gonzaga, o Presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour Manoel Pedro, que veio fazer uma visita à turma da oficina de produção artística com materiais recicláveis.

A oficina acontece desde do último dia 3 e se encerra nesta terça-feira, 9, quando os 20 alunos matriculados receberão certificados de 20h por terem participado da oficina, que aborda a confecção de objetos artísticos reutilizando materiais recicláveis.

Manoel Pedro, falou da satisfação que sentiu com a turma por estarem todos envolvidos na confecção dos objetos modernos e contemporâneos, agradeceu ao presidente da FUNCAV pelo envolvimento e disposição com que tem se mostrado com as ações da cultura no município.

Já Eudiran Carneiro, agradeceu ao presidente da FEM, pela parceria para com a cultura do município, de que a prefeita Rosana Gomes não vem medindo esforços para que a Cultura, possa de fato chegar a todos os cidadãos guiomaenses.

Adaptado da SECOM/PMSG