Crianças questionam o papel dos vereadores na última sessão do primeiro semestre de 2018

A Câmara Municipal recebeu nesta terça-feira (26) alunos da escola municipal Fenelon Manoel para uma visita e um questionário de perguntas aos vereadores e vereadoras.

Com perguntas sobre a produtividade, as posições políticas, as decisões que estão tomando e o que fazem para melhorar a vida do povo, os pequeninos encantaram os parlamentares.