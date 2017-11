Crianças da rede municipal de ensino vão ao circo e alegria é contagiante

O Prefeito André Maia através das Secretarias Municipais de Educação e Esporte mobilizou através de sua equipe a participação as crianças da rede municipal de ensino em espetáculo do Circo Kids instalado na entrada da cidade.

Os ônibus foram destinados a buscarem e deixar os alunos que aprovaram a atividade. Professores, funcionários e gestores participaram da agenda cultural oferecida à custo zero para os alunos.

A Secretária Municipal de Educação destacou o sorriso das crianças. “Acredito que promover sorriso, alegria, sonhos seja uma missão de cada profissional de educação e aqui nós estamos através do apoio do Prefeito André Maia, do Chiquito do Esporte garantindo isso”, disse.

Os professores também elogiaram a iniciativa através das redes sociais em agradecimento a atividade. O Circo é um dos mais tradicionais ambientes de diversão do Brasil, no Quinari a passagem dos profissionais acontece de ano m ano.