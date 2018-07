Correios que anunciam retorno dos atendimentos bancários na unidade do Quinari

A primeira Secretária da Câmara Municipal de Senador Guiomard, vereadora Cláudia Lima (PT) recebeu os representantes do Serviço Brasileiro de Correios e Telégrafos – CORREIOS, através de sua Superintendência no Acre para o anuncio de retomada dos serviços bancários da unidade no município.

O Superintendente ​Raimundo Luiz de Souza dos Correios no Acre e seus Assessores atenderam ao pedido da vereadora irmã Chaguinha (Progressistas), autora de requerimento que solicitou o retorno das atividades bancárias dos Correios no município. Os vereadores estiveram junto com a vereadora na capital pedindo o retorno dos serviços.