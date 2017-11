Corpo é encontrado com a cabeça decepada no bairro Democracia

A Polícia Militar foi acionada nas primeiras horas dessa terça-feira, 07, para atender uma ocorrência de suposta tentativa de homicídio e ao chegando no local, encontraram um corpo com a cabeça decapitada.

De acordo com testemunhas o corpo de Rodomilson Acácio de Souza, 38 anos, estava na rua principal do bairro Democracia, a cabeça em outra equina e a companhia da vitima, uma mulher não identificada se encontrava ferida com golpes de terçados nas imediações.

Segundo informações o corpo foi decapitado na avenida principal, onde a escuridão tomou conta.A PM acionou a Polícia Civil para os primeiros procedimentos de investigações, bem como o Instituto Medico Legal para os procedimentos legais.