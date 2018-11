Contas do ex-prefeito James Gomes são aprovadas na Câmara

Câmara afasta dolo do ex-prefeito James Gomes em prestação de contas de 2013

Os parlamentares de Senador Guiomard aprovaram por 7 votos a 2 e uma abstenção as contas do ano de 2013 do ex-prefeito James Gomes.

O Tribunal do Faz de Contas, como disse a hoje Conselheira Naluh Gouveia havia recomendado a rejeição das contas. Na ordem jurídica a Câmara não se submete aos pretensiosos técnicos de avantajados salários que não conhecem a realidade dos municípios.

O ex-prefeito explicou aos vereadores e vereadoras a sua conduta. O evento que gerou todo o problema em 2013, se refere a não recepção de sistemas do município e da fraca corte que foi desmoralizada pelo Governador Tião Viana diversas vezes.

As incongruências dos TCE’s são vastamente derrubadas em todo o Brasil, uma vez que mantém-se distante como já dito da realidade das cidades e só aparece como Salvador do planeta, tais como a tentativa de barrar o estado do Acre de fazer concurso para provimento de cargos para a PM, bem como a tentativa de demissão de servidores do Quinari, em confronto com decisão do juiz local.