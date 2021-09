Conscientização Marca Setembro Amarelo no Quinari

Todos os anos em praticamente no mundo todo a sociedade se reúne e sai em caminhada para falar e debater assuntos relacionados ao tema.

No Quinari, o ponto de encontro foi no Auto Posto Ribeiro.

Jovens, crianças e adultos participaram usando camisetas com frases alusiva à data. Balões amarelos foram distribuídos e um psicólogo dava orientações de como e onde os interessados em falar sobre o tema podem encontrar profissionais para consultas.

Vários grupos organizados aderiram a campanha. As Divas do Pedal e os Motoqueiros Bodes do Asfalto também marcaram presença.

A Prefeita Rosana Gomes esteve presente, juntamente com Ney do Miltão, seu vice. Além deles, vereadores e secretários fizeram todo o percurso.

Sobre o Setembro Amarelo

Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina – CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo®. O dia 10 deste mês é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano.

São registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 01 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias.

​Com o objetivo de prevenir e reduzir estes números a campanha Setembro Amarelo® cresceu e hoje conquistamos o Brasil inteiro. Para isso, o apoio das nossas federadas, núcleos, associados e de toda a sociedade é fundamental.

Com SECOM/PMSG e Setembro Amarelo