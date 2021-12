Conheça o Quinariense que brilhará fora do estado na categoria sub20

O nome dele é Gleydison Queiros de Albuquerque, tem 18 anos, jogou no time do Atlético acreano, Bangu, e continuará a brilhar no Andirá esporte clube. Ele tem 18 anos e é Natural de Senador Guiomard. Conheça um pouco do jovem que que vai jogar em São Paulo.

Quando e onde começou os treinos? -Comecei meus treinos no Bangu com 8 anos de idade, com meu treinador Estevão Batista que está comigo até hoje.

Qual foi a maior dificuldade no início? -Esta sendo o reconhecimento do atleta acreano, ainda mais sendo atleta do interior.

Como se sente sendo o único jogador do Quinari? -Não sou o único jogador do meu município, sou um sonhador igual a vários outros correndo atrás de realizar meu sonho.

Quais suas metas no futebol? -Ser reconhecido no esporte, mostrar que meu sonho pode se realizado, ajudar cada garota que sonha em ser jogador igual eu.

Qual a Mensagem que você aos adolescentes e jovens da sua idade? -Deixo duas mensagens na verdade, sempre acredite em Deus e nunca perda a fé.

Considerações finais: -Que o esporte acreano não só o futebol existe pérolas que se houver um incentivo e apoio, vários adolescentes estaria mudando de vida através do esporte, nosso estado e rico em talento mas infelizmente o apoio esportivo é pouco, agradeço aos times que pude treinar e as pessoas que me apoiam, Estevão Batista, meu tio Samuel Sousa, meu vô Pompeu, professor Kinho, toda minha família entro outro.