Conheça a importância e os desafios dos jovens no mercado de trabalho

A inserção dos jovens no mercado de trabalho é um assunto que sempre causa ansiedade e dá calafrios nos adolescentes e recém-adultos. Afinal, pode parecer temeroso elaborar um currículo e ir a uma entrevista de emprego com pouca ou nenhuma experiência, não é mesmo?

Porém, todo mundo que está no mercado de trabalho hoje começou um dia, e passou pela mesma situação em que você se encontra agora. Por isso, você precisa criar coragem e superar todos esses desafios e obstáculos.

Somente assim será possível não apenas se inserir no mercado de trabalho, mas também traçar uma carreira promissora, independentemente da área em que você pensa em atuar.

Neste conteúdo, vamos falar mais sobre a importância e os desafios dos jovens no mercado de trabalho. Também apresentaremos algumas dicas para você se dar bem nesse momento.

Os principais desafios encontrados pelos jovens no mercado de trabalho e como enfrentá-los

Os desafios e as dificuldades enfrentadas pelos jovens no mercado de trabalho são bem típicos. Por isso, entender e compreender essas necessidades é bem relevante.

Apenas conhecendo o “inimigo” é que você pode derrotá-lo. Logo, saber quais são os desafios é necessário para que você desenvolva estratégias para superá-los.

Veja, a seguir, uma lista com as principais dificuldades e desafios encontrados pelos jovens no mercado de trabalho, acompanhados de dicas para superá-los!

Falta de experiência

Sem sombra de dúvida, a falta de experiência é o principal desafio para a inserção dos jovens no mercado de trabalho. É bem comum que a maioria das empresas faça essa exigência, até mesmo para cargos mais simples e que não demandam tanto conhecimento técnico.

Uma forma de contornar isso é fazendo trabalhos voluntários. Você pode se oferecer para trabalhar em ONGs, associações e entidades que fazem caridade, por exemplo.

Dessa forma, além de fazer bem ao próximo, você também ganha experiência e, posteriormente, poderá ter mais chances de ser contratado e conseguir um bom emprego.

Porém, fique atento para não ser explorado! Ofereça o seu trabalho voluntário apenas para entidades sem fins lucrativos e que visam ajudar a comunidade de alguma forma. Nada de trabalhar de graça para empresas que podem pagar por seus serviços!

Grande competição para as vagas

De acordo com dados do IBGE, publicados em uma reportagem do site Valor Investe, a taxa de desemprego no Brasil foi de 14,7% no primeiro trimestre de 2021. O número é bastante alto e reflete a crise que o país vivencia, agravada pela pandemia da Covid-19.

Isso tem feito com que a concorrência para as vagas de emprego cresça. Afinal, existem muitas pessoas desempregadas e que estão em busca de uma colocação.

Para se destacar em meio a essa multidão, vale a pena dar uma boa incrementada no currículo. Você pode fazer cursos gratuitos online para desenvolver habilidades exigidas pelo mercado, por exemplo.

Conflito de gerações no ambiente de trabalho

Entre os desafios dos jovens no mercado de trabalho também está o conflito de gerações. É bem comum que as pessoas das gerações Y e Z, ou seja, que nasceram na década de 1980 até os anos 2000, tenham perfis comportamentais bem diferentes dos mais velhos.

Os jovens de hoje já nasceram e cresceram em meio a um cenário altamente tecnológico. Isso causou mudanças culturais profundas na forma de pensar e agir.

É bem provável que você se depare com o seu chefe ou um colega mais velho fazendo algo bem “cringe”, como querer fazer uma reunião presencial para discutir um assunto que poderia ser facilmente resolvido apenas enviando um e-mail, por exemplo.

Isso, no entanto, não pode servir como mote para uma discussão! Lembre-se que você ainda está em início de carreira e precisa agir com certa sutileza.

Quando presenciar uma situação assim, converse com esses colegas, traga sugestões, apresente ideias etc. Na maioria dos casos, eles verão isso como proatividade e você pode até ganhar uns pontos com o chefe.

Porém, não é sempre que isso acontece. Em alguns casos, eles podem nem dar ouvidos para o que você está falando. Para evitar criar problema, também é necessário ser mais tolerante e “deixar isso pra lá”.

Falta de voz e respeito nas organizações

Por mais que isso esteja mudando muito nos últimos anos, muitas empresas ainda vivem uma cultura que valoriza muito os “cabelos brancos”. Ou seja, as pessoas mais velhas parecem sempre ter razão, mesmo que sejam menos qualificadas ou tenham estudado menos que um jovem.

Esse tipo de situação é bem complicada! Existem casos em que os jovens aprendem teorias novas e interessantes na faculdade, mas não conseguem colocá-las em prática nas empresas, por exemplo.

É claro que os profissionais experientes têm valor (e muito)! Devemos sim valorizar a experiência de quem começou a carreira antes e tem mais bagagem que nós. Porém, o ideal é que os mais velhos também possam ceder um pouco e promover uma troca de experiências na empresa.

Se perceber que as suas opiniões não são respeitadas ou que os colegas o tratam com desprezo por ser um iniciante ou aprendiz, vale a pena ter uma conversa com o seu chefe sobre isso.

Os desafios dos jovens no mercado de trabalho são muitos. Porém, fica mais fácil superá-los quando você faz um curso superior. A faculdade proporciona muito aprendizado, não apenas técnico, mas também prático, para você aprender como se comportar para ter mais sucesso em sua trajetória profissional.

