Concessionária de energia divulga plano para o segundo turno

O Plano de Contingência da Eletrobras Distribuição Acre para o 2º Turno das eleições 2018 tem o objetivo assegurar o fornecimento de energia para os 22 municípios acreanos no dia 28 de outubro, desde o início da votação até o fim da apuração dos votos no estado do Acre.

Desta forma, serão disponibilizadas 38 equipes de plantão, sendo 9 para a capital e 29 para os demais municípios, que ficarão em pontos estratégicos definidos pelos coordenadores de cada localidade. Após o término da votação, as equipes serão posicionadas nas proximidades dos locais de apuração. Na capital, será mantida uma equipe no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) durante todo o dia, para maior agilidade no atendimento aos locais de votação e apuração dos votos.

Entre às 0h do dia 27/10 até às 0h do dia 29/10, o Centro de Operação Integrado (COI), em Rio Branco, terá cinco operadores por turno, além dos operadores de sobreaviso. Adicional as equipes de Plantão, serão disponibilizadas mais 15 equipes de manutenção, compostas por caminhões, veículos 4×4 e equipe de trabalhos em rede energizada.