Concessionária de Energia deverá prestar esclarecimento na Câmara

A Câmara dos Vereadores do Quinari aprovou por unanimidade em sua última sessão virtual realizada na terça-feira, 19, requerimento de autoria do vereador Gilson da Funerária que requer explicações sobre a interrupção do fornecimento de energia elétrica no Quinari.

O tema também já havia sido questionado por ofício do vereador Fabrício Lima que entendeu inadmissível os constantes apagões em diversos pontos da cidade e zona rural.

Com o requerimento e ainda o ofício endossando a preocupação da Câmara, um dos representantes da representação da Energisa no Acre deverá participar de uma sessão da Câmara e responder os questionamentos dos vereadores.