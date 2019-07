A Secretaria Municipal de Educação levou no último final de semana uma edição do Projeto Rondon à Comunidade do Ramal Nabor Junior. Esteve representando o Prefeito nas atividades o Secretário Carlos Afonso. Pela Câmara dos Vereadores e fez presente a vereadora e Primeira Secretária da Câmara Vereadora Cláudia Lima.

A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, através do Programa Bolsa Família atendeu no último final de semana as famílias do Ramal Nabor Junior, na Escola Maria Auxiliadora, ocasião na qual aconteceu as atividades do Projeto Rondon na Região.

Os atendimentos tiveram como objetivo a atualização cadastral, educacional, de saúde e econômica das famílias, uma vez que estamos em constantes transformações. O Bolsa Família é um programa de transmissão de renda do Governo Federal que tem como meta erradicar a pobreza e garantir acesso ao mercado de trabalho dos seus assistidos.