Comunidade lota final emocionante da primeira Copa de Futsal professor Doby

O ginásio de esportes José Edson Honorato ficou pequeno para a multidão que se formou para prestigiar a final da primeira Copa de Futsal Prof Doby.

O primeiro momento contou com a participação das autoridades municipais, estadual e federal. Presente o deputado federal major Rocha recebeu homenagem da Liga Desportiva pelo seu constante incentivo ao esporte.

Na escolha da musa Vanessa Gama ganhou o título em uma disputa apertada dos votos dos jurados com as demais candidatas. O Quinai Esportes ganhou nos pênaltis por 3 x 1 para a Papelaria Rafah.

O vereador Fabricio Lima (PSDB), um dos patrocinadores das competição ressaltou o apoio dos patrocinadores, entes públicos, vereadores e enfatizou a importância do esporte. “Estamos ajudando as duas competições e nos sentimos felizes, parabéns a liga e à todos envolvidos”.

Representou ao prefeito do município o Secretário de Planejamento Manoel Lima, que também parabenizou a realização do evento e falou do apoio do município.

O deputado federal Major Rocha saudou aos atletas e anunciou o recurso para a reforma do Ginásio, ocasião que afirmou que estará sempre ajudando o município.