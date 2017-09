Competição de futsal masculino sub 12 e 14 mobiliza adolescentes no Quinari

A Liga Desportiva Guiomarense com apoio do vereador Fabricio Lima – PSDB e demais parceiros, vem realizando na quadra do Serviço Social do Comércio – SESC uma competição que vem movimenta público infantojuvenil nas categorias sub 12 e sub 14 do futsal masculino.

Com mais de 200 participantes segundo Alexandre Martins, os organizadores e patrocinadores ofereceram um café da manha para os atletas do futuro, lembrando que estes poderão optar pelo esporte como melhoria e formação de conduta.

Neste sábado, 23, por ocasião de uma das etapas da competição que acontecesse simultânea a Copa de Futsal Professor Doby, o café que contou com a participação dos dirigentes da liga desportiva, dos vereadores Fabricio Lima, Gilson da Funerária, Celso Oliveira, Cleilton e outras lideranças políticas.

Como um dos principais patrocinadores, o vereador Fabricio lembrou que ao ser procurado pela liga, ressaltou a importância de se investir nas categorias de base, e prontamente o projeto passou a ser colocado na pratica. Ressaltou ainda seu total apoio, tendo em vista a importância do esporte na formação dos cidadãos.

O SESC segundo o presidente da organização desportiva Alexandre Martins e um dos principais parceiros da atividade, apoiando com espaço e todos os seus profissionais. Martins enfatiza os inúmeros apoios que recebe para competição, ressalto que o trabalho devera continuar.