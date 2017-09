Comerciante do Quinari reage a assalto e mata um dos envolvidos

O município de Senador Guiomard registrou por volta das 05h da manhã desta sexta-feira, primeiro, um assalto frustrado na Loja Agroave, na Avenida Castelo Branco, próximo à rodoviária.

Segundo informações o proprietário do estabelecimento identificado estava abrindo o ambiente comercial quando alguns meliantes chegaram ao local e anunciaram o assalto.

Eles não esperavam que o comerciante iria reagir, quando matou o menor M.C.C. de 16 anos. Os outros envolvidos fugiram do local da ocorrência e o corpo do envolvido aguardou a chegada da Polícia e do Instituto Médico Legal – IML, para os procedimentos.

Nesse episódio, será verificada a Legítima Defesa, constante a partir do artigo 23 do Código Penal, que é considerada, pelo ordenamento, como um excludente de ilicitude. Isso implica dizer que quem age em legítima defesa não comete crime.