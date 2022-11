Comarca de Senador Guiomard recebe novos computadores

A ação faz parte do processo de renovação tecnológica do Poder Judiciário. As próximas Comarcas que serão contempladas com novos equipamentos são Porto Acre, Assis Brasil e Manoel Urbano

Dando continuidade ao processo de renovação dos computadores utilizados na prestação jurisdicional, a gestão do Poder Judiciário do Acre entregou, nesta sexta-feira, 24 novos computadores na Comarca de Senador Guiomard.

Além do comparecimento massivo de servidores, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, acompanhada do juiz-auxiliar da Presidência, Leandro Gross. Também prestigiaram o diretor do Foro da Comarca de Senador Guiomard, juiz de Direito Afonso Braña Muniz e o magistrado titular da Vara Criminal daquela Comarca, Romário Divino Faria.

A chefe do Poder Judiciário, desembargadora Waldirene Cordeiro falou sobre os benefícios com a conquista da gestão e a consequente melhoramento dos serviços. “Sabemos que há muito tempo não havia a troca dos equipamentos. Então é uma satisfação da nossa gestão, juntamente com o vice-presidente, desembargador Roberto Barros e o corregedor-Geral, desembargador Elcio Mendes, fazer essa entrega que vai agilizar e melhor nossa prestação jurisdicional”, concluiu a presidente.

O juiz de Direito Romário Divino falou sobre as ações da gestão em investimentos estruturais e e na valorização dos servidores. “Reconhecemos o grande investimento na renovação de 100% dos equipamentos de computação, na instalação de energia solar, que propiciarão avanço no poder Judiciário. Além, é claro, o investimento no elemento humano, pois devemos reconhecer que o maior patrimônio institucional são as pessoas”, finalizou o magistrado.

As próximas Comarcas que serão contempladas com novos equipamentos são Porto Acre, Assis Brasil e Manoel Urbano.

Elisson Nogueira Magalhaes | Comunicação TJAC