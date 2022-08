Com atrações fechadas, ExpoQuinari 2022 tem rodeio, cavalgada, atrações regionais e nacionais

Às 17h do dia 08 de Setembro, o Parque Canaã abrirá as portas para acesso do público aos setores de bebidas, gastronomia, negócios e entretenimento. Marca forte e referência na colheita de grãos nas regiões do Alto e Baixo Acre, Senador Guiomard também ocupa lugar destaque na produção agropecuária.

Com forte investimento no setor de produção familiar, a prefeita Rosana Gomes tem se destacado pelas ações no setor agrícola, onde trabalha a recuperação de ramais e preparação do solo em pequenas e grandes áreas de produção de Melancia, Milho e Arroz.

“A nossa feira é para todos, mas era preciso dar visibilidade e reconhecer o esforço dos nossos produtores, são eles que sustentam nossa economia”, disse a prefeita Rosana Gomes ao se referir ao evento.

Veja abaixo a agenda de shows e participações.

08 de Setembro

17h Abertura ao público dos estandes de

exposições, setores de gastronomia e

atividades de negócios e entretenimento

da ExpoQuinari 2022.

18h – Lucas Albuquerque: Palco

Alternativo.

19h – Show Gospel Pastora Karen Lane.

21h – Carlos Costa: Palco Alternativo.

21h30 – Abertura oficial do Rodeio e

Apresentação da Garota e Garoto

Country ExpoQuinari 2022.

23h30 – Show Nathy Oliveira.

1h – Show Nayara Vilela.

03h Encerramento das Atividades na ExpoQuinari

09 de Setembro

9h – Prova de Laço.

17h- Abertura ao público dos estandes de

exposições, setores de gastronomia e

atividades de negócios e entretenimento da

ExpoQuinari 2022.

18h – Arão Viola: Palco Alternativo.

21h – Trio Classe A: Palco Alternativo.

20h30 – Rodeio.

23h – Show Nacional João Lucas e Marcelo.

1h – Show Ferdiney Rios.

3h- Encerramento das Atividades na

ExpoQuinari.

10 de Setembro

8h – Cavalgada

9h – Etapa final de Mountain Bike.

17h Abertura ao público dos estandes de

exposições, setores de gastronomia e

atividades de negócios e entretenimento

da ExpoQuinari 2022.

18h – Marcos Conceição: Palco

Alternativo.

19:30 Carlus & Winicius: Palco

Alternativo.

21h Bruna Roberth: Palco Alternativo.

20h30 – Rodeio

23h30 Show Nacional Alex Ronaldo.

1h30 – Show Arregaça Aê.

3h- Encerramento das Atividades na

ExpoQuinari.

11 de Setembro

8:30h Prova de Tambor.

9h – Sexta Etapa do Estadual de

Motocross.

15h – Prova de Tambor.

17h Abertura ao público dos estandes

de exposições, setores de gastronomia

e atividades de negócios e

entretenimento da ExpoQuinari 2022.

17h20 – Aulão de Crossfit.

18h – Amaury Palco Alternativo.

21h – Priscila Flor Palco Alternativo.

19h – Show Católico Banda Santo Som.

20h30- Final do Rodeio

1h – Show Sandra Melo de Encerramento da ExpoQuinari.

*SECOM/PMSG