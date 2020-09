Com apoio da Deputada Federal Vanda Milani, Solidariedade apresenta Gilson da Funerária e Deison em convenção partidária

O Solidariedade em Senador Guiomard homologou o nome de Gilson da Funerária e Dr. Deison Bandeira para concorrerem a Prefeitura Municipal, em convenção realizada neste sábado, 12, no pátio da Câmara dos Vereadores.

Gilson da Funerária em sua fala falou da dedicação pelo município. Ele assegurou que pretende fazer uma gestão livre de corrupção, com transparência e trabalho dedicado ao povo guiomarense. – Não sou de grandes grupos, não fiz acordo com todo mundo para vencermos, então vamos fazer uma administração voltada para a coletividade.

O Solidariedade apresentou o Presidente da Câmara dos Vereadores Gilson da Funerária como candidato a Prefeito. Ele no impedimento do Prefeito André Maia assumiu a gestão municipal por 8 meses, tendo alcançado boa aprovação popular. O partido escolheu o Médico Deison Bandeira, atuante há mais de 7 anos de trabalho prestado.

Para o Dr. Deison, sua história se confunde com o amor que ele tem pelo município, principalmente pela área de saúde. – Meu sonho e contribuir com o Quinari, estou pronto para ajudar a nossa cidade. Atuei nestes anos na saúde, não pretendo sair da saúde, quero ajudar meu povo, sendo vice terei mais possibilidades, comentou o médico.

A madrinha da candidatura do Solidariedade em Senador Guiomard é a deputada federal Vanda Milani, que no evento falou do crescimento da sigla e do sonho de ver o município bem administrado. Vanda Milani foi a deputada federal mais votada no Quinari na última eleição.