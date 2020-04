Com a chegada do verão Morador cobra Prefeito melhorias no Ramal Nova Aldeia

Os mais antigos dizem que o grande engenheiro chegou, o Verão. Só que o verão não faz ponte, ele seca a terra e a piçarra, sendo este o caso do Ramal Nova Aldeia, zona rural do Quinari.

O morador Gleison Lopes compartilhou uma foto na rede social pedindo providências por parte da Prefeitura de Senador Guiomard, Prefeito André Maia no que se refere a uma ponte que se encontra em péssimas condições. A região tem um vereador na Câmara, Magildo Lima, que nada faz por melhorias pela comunidade.

Gleison Lopes escreveu: Essa ponte no Ramal do Nova Aldeia, está na zona rural de Senador Guiomard e, como podem observar na foto, ela está bem danificada, desta forma, estamos (produtores rurais) para ficar isolados, devido ela está quebrada. Este ramal é o único que temos para escoar nossa produção de: leite, macaxeira, maracujás , queijo, mamão, frango e ovos , ou seja, todos os produtos da agricultura familiar. Neste sentido, pedimos que a Prefeitura de Senador Guiomard se SENSIBILIZE com está situação, pois está região é uma das maiores em produção do município.

Selcilene Lima afirmou ainda: Se até a rua que dá acesso a Unidade de Saúde Maria Raimunda no 32 Vila Nova Aldeia é uma porcaria, o prefeito vem e passa por outra rua porque é melhor o acesso, muito triste e quando chove a rua vira piscinas de todos os tamanhos. Imagine os ramais e pontes, um descaso com a população e temos que fazer a diferença nas eleições.