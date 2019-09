Coluna enfatiza União de André Maia com Branca Menezes no Quinari

O Site Notícias da Hora, destacou a união do Prefeito André Maia que esteve afastado do cargo por decisão judicial e que responderá seu processo na Justiça Federal, com a ex-candidata a Prefeita e servidora municipal Branca Menezes.

A Coluna Política assinada pela jornalista Angélica Paiva enfatiza que a articulação para o retorno de Maia à Prefeitura do Quinari, foi do vice-governador Major Rocha, que consequentemente uniu Branca e André Maia, que deverá lhe apoiar em sua candidatura de Prefeita.

Com a união, o PSD deverá indicar pelo menos o vice de Branca Menezes que deverá disputar a Prefeitura pelo PSDB. No ato de retorno de Maia, os principais articuladores da então ex-candidata se fizeram presentes e fizeram caminhadas pela cidade.