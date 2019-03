Coluna de Olho em 08/03/2019

Cargos do governo

O PSD indicou o Edex Martins para trabalhar na SEAPROF do Quinari. Por outro lado o PSDB indicou um desconhecido para atuar no DETRAN. Me disseram que como primeira medida, o novo representante devolveu o Ermando, conhecido militante do PT. O PP pegou o Núcleo de Ensino. Ficou faltando um cargo para o Democrata nesse bolo, se tiver me avisem.

Ficou claro

Ficou muito claro na entrevista de André Maia sua admiração pela Branca Menezes. Sabe-se que ambos conversam sempre. Errou Maia quando disse que o grupo de James Gomes não desceu do palanque, ao contrário, este site foi testemunha da tentativas de alianças e Maia nunca quis.

Batia na tecla

André Maia batia na tecla do fato de Gilson da Funerária agir com independência no parlamento mirim. Não só ele, certo também agiu Claudia – PT, Fabricio Lima – PSDB e Celso Oliveira – PSDB. Parlamentar não precisa dizer sim senhor para o Prefeito.

Se salvou

O ex-vereador Manoel Lima se salvou dessa onda que atingiu a sua criação política, o Prefeito André Maia. Mesmo tendo sido tirado do grupo dos cabeças da gestão, o Manoel ainda prestou apoio. Vale o registro.

Comendo mariola

Quando o oficial de Justiça visita uma parte em um processo, ele leva a notificação e a senha. Cabe aos vereadores que ficaram a comer mariola e tentar indicar culpados para suas negociatas famigeradas, fazerem a leitura dos autos.

Prefeitura quebrada

Uma prefeitura com 72, 55 % de gasto com pessoal resta inviabilizada. Todavia, jamais deve se esquecer que mesmo assim fica muita gente querendo comer e comer do bolo. Numa rápida conversa que tive com o Prefeito Gilson ele me disse, vou fazer o certo pela cidade, quem quiser me criticar que me critique, o povo vai reconhecer.

Nome novos

Pelo menos em sua equipe Gilson se cercou de nomes novos e qualificados. Bons nomes e com base. Se conseguir se livrar da burocracia imposta pelas leis, devem fazer um trabalho básico e reconhecido.