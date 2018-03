CIPEAMA forma turmas de Pedagogia no Quinari e Gestão Ambiental em Capixaba

O Centro de Pesquisa e Graduação da Amazônia – CIEPAMA, realizou novas formaturas das turmas de Pedagogia de Senador Guiomard e Gestão Ambiental em Capixaba.

A modalidade de ensino é no formato semipresencial, acontecendo as aulas aos sábados com professores gabaritados com especialização, mestrado e doutorado.

A solenidade de formatura da turma de Gestão Ambiental aconteceu no Sinteac em Capixaba reunindo alunos, familiares e autoridades. Na ocasião o representante do Prefeito José Augusto elogiou os formandos, os parabenizando pelas conquistas.

O evento de colação de grau de Senador Guiomard aconteceu na Assembleia de Deus. O presidente da Câmara dos Vereadores Gilson da Funerária se fez presente e em nome do poder legislativo elogiou o trabalho da instituição e o esforço dos alunos.

Para o Diretor da CIPEAMA, Cristóvão Ribeiro, as formaturas representam os esforços dos profissionais da instituição e dos alunos. “É um momento de muita honra, ver as turmas colando grau, e esse grandioso trabalhado sendo reconhecido e tendo seus frutos”, lembra.