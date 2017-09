Cipeama forma novos pedagogos no Quinari, Campinas e Capixaba

O Centro de Pesquisa e Graduação da Amazônia – CIPEAMA, localizado em Senador Guiomard, realizou solenidade de formatura de 28 pedagogos contemplando estudantes do município e de Capixaba e Vila Campinas.

Realizando a modalidade semipresencial de ensino, o centro vem ganhando inúmeros estudantes, já que conta com professores com formação conceituada em diversas áreas de conhecimento.

Um dos cursos mais procurados na faculdade, é a pedagogia, tendo em vista a crescente demanda escolar dessas localidades. Para os administradores, a forma de difundir o conhecimento, é o que motiva na realização das ações da faculdade.

O depoimento dos formandos foi emocionado nas redes sociais e ainda durante o curso. Alguns profissionais já atuam no mercado da educação, e com a formação terão maiores habilidades no desenvolvimento das atividades que desempenham.