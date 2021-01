Chegou a hora de mostrar ao que veio!

De quatro em quatro anos os eleitores vão às urnas para reelegerem ou elegerem novos representantes para o poder executivo e também para o poder o legislativo. Com essa afirmação chegamos a conclusão óbvia que o poder não é eterno, ele é passageiro.



O Brasil vive atualmente a maior crise sanitária dos últimos tempos, em verdade o mundo, significando que logo os efeitos econômicos chegarão, pois como vem afirmando o Presidente Bolsonaro, não há mais dinheiro para se entregar na forma de auxílio ou bônus em dinheiro as pessoas e aos estados e municípios, mesmo ainda existindo o cenário de pandemia.



O que queremos dizer com isso? Queremos observar que os tempos não serão generosos com o cidadão, com seus governantes e especialmente os mais pobres. Mesmo assim, chegou a hora de quem foi eleito no último dia 15 de novembro mostrar ao que veio.



A pauta de quem foi eleito para cargo de Prefeito, vice-prefeito e vereador deve ser melhorar as condições de vida da população, muitas vezes anulando os finais de semana, para garantir saúde, infraestrutura, cidadania, educação e transparência, este último pilar essencial para quem não deseja passar vexame.



Antes de qualquer coisa, não queremos com este texto antecipar avaliações, fazer cobranças antecipadas, tão somente lembrar que agora é o momento de mostrar competência, dedicação e amor para com o nosso Quinari, pois os resultados das últimas eleições, muito nos disse.