Chefe da limpeza é denunciado na Delegacia por ameaça a vereador

O vereador Gilson da Funerária registrou ocorrência policial na Delegacia do Quinari na qual afirma que ao visitar a Secretaria de Obras do município foi ameaçado pelo chefe da limpeza Clerivaldo Malaquias, o Dada.

Segundo o vereador Gilson, o prestador de serviços o ameaçou em virtude das denuncias sobre o atraso do pagamento dos garis do município e ainda a falta de coleta do lixo da cidade.

O fato foi narrado pelo vereador nas redes sociais. No fechamento dessa matéria nossa reportagem entrou em contato pelo telefone 99982 3290 e a ligação foi encaminhada para a caixa de mensagem não sendo possível ouvir a versão da outra parte desse caso.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a audiência vai acontecer na segunda-feira, dia 13, as 11h na delegacia do município.