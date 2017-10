Chaguinha pede expulsão de bolivianos do centro comercial do Quinari

A vereadora Irmã Chaguinha (PP) usou a tribuna da Câmara para solicitar da Prefeitura Municipal através do seu setor de fiscalização a expulsão dos bolivianos e outros comerciantes não regularizados do centro do Quinari.

Para a parlamentar progressista é “injusto, uns pagarem muitos impostos e outros não” e a ainda na visão dela “desorganizarem o centro da cidade”. De uso do microfone, a parlamentar quer que a prefeitura urgente adote as providências.

Essa é a primeira fala da vereadora considerava aproveitável pela imprensa que faz a cobertura dos trabalhos na Câmara. Na visão de alguns críticos, a parlamentar que só dizia “parabéns” resolveu mudar o tom dos seus pronunciamentos.