Central Única de Favelas – CUFA e Vale entregam Cestas Básicas no Quinari

Um trabalho voluntário que vem produzindo inúmeros benefícios as famílias do Quinari, é realizado pela Central Única de Favelas – CUFA, através da jovem liderança Rayane.



Com projetos voltados para o social, a CUFA em Senador Guiomard mantém parceria também com a Associação de Mulheres, e nos últimos dias distribuiu várias cestas básicas para as mães, há quase 6 (seis) meses de doação.



De acordo com a Wikipédia a Central Única das Favelas é uma organização não governamental brasileira. Originalmente fundada em 1999 por jovens negros da favela Cidade de Deus, hoje está presente em todos os estados brasileiros e em outros 15 países.



Para a representante da CUFA no Quinari, este trabalho é gratificante, ela diz que vem buscando parcerias e o trabalho com o apoio da Vale do Rio Doce foi importante para o momento de dificuldade das mulheres. Novos projetos serão realizados, segundo a representante.