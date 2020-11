Celso Ribeiro foi um dos grandes perdedores das eleições 2020 no Quinari

O ex-prefeito Celso Ribeiro que indicou seu filho para concorrer como vice-prefeito na chapa de Branca Menezes, teve uma fragorosa derrota, uma vez que Ribeiro indicou o filho apostando em seu nome para alavancar a eterna candidata.

Ribeiro montou um grupo com Aurélio da Farmácia, Zé Carlos, Rodineis e outros aliados, tendo alcançado a pífia votação de 1.662 votos.

Não é de hoje que Celso vem sendo enxotado do cenário político do Quinari, pois os Gomes já lhe derrotaram em 2008 com larga vantagem de votos.