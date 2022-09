Cavalgada será pela parte da tarde com saída de um novo local

Em vídeo postado nas redes sociais a Prefeita Rosana Gomes decidiu, que a Cavalgada vai sair do silo graneleiro, em construção na rodovia Ac40. A decisão da Prefeita atendeu ao pedido da população, uma vez que a primeira decisão era que o evento fosse pela parte da manhã. O evento acontece no sábado, dia 10 de setembro, a partir das 14h.

De acordo com a comissão organizadora, as recomendações do Ministério Público foram acatadas, bem como do Juízo da Infância e Juventude, para garantir um evento tranquilo e seguro aos participantes. A abertura da ExpoQuinari 2022 está confirmada para às 17h do dia 08, e vai até 11 de Setembro.

Os participantes em cavalos, carros, quadriciclos deverão estarem identificados previamente, com emissão de documento no Parque Canaã onde vai acontecer o evento, no horário comercial.