Católicos realizam carreata em comemoração ao dia de Nossa Senhora das Graças

No dia de Nossa Senhora das Graças padroeira do município de Senador Guiomard, os católicos realizaram carreta que marcando as comemorações da igreja católica na cidade.

A carreata que começou por volta das 6 horas da manha reuniu dezenas de carros que percorreram as principais ruas e avenidas do município acordando a população com músicas ecumênicas e adorando a Santa.

Os moradores receberam a carreata na frente de suas casas batendo palmas e cantando as principais músicas ecumênicas trazidas pelos carros de som que alegravam a festa religiosa. O prefeito do município acompanhou o movimento.

Na década de 70 a história da padroeira do município mostra, que a igreja fez uma pesquisa para continuar ou não com a Santa como padroeira da cidade. Por grande maioria da comunidade católica, Nossa Senhora das Graças continuou sendo a representante do município para o povo católico.

Durante a comemoração e homenagem a padroeira, a igreja realiza uma série de atividades no cidade. A comunidade católica prestigia em peso todos os eventos.