Categoria da educação não aceita aumento isolado para Diretores de Escolas Municipais

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre – SINTEAC, através de seu Núcleo em Senador Guiomard articula junto ao Secretário Municipal de Educação Zezinho Martins discutir um aumento na Gratificação dos Gestores das escolas municipais à 15 dias das eleições municipais.

O pedido do aumento conta inclusive com articulações internas de parte da equipe gestora da Secretaria Municipal de Educação. Ocorre que a decisão do Sinteac vem sendo entendida nos bastidores como uma traição do Presidente da entidade, o Pastor Militante Político Luiz Carlos, que em vez de lutar por toda a categoria busca agradar a minoria.

A Prefeita Rosana Gomes já concedeu um aumento à categoria de apoio e aos professores em geral, todavia, os diretores de escola, que são professores agora querem um aumento da gratificação. Ficou inclusive para o ano de 2023, a discussão de pagamento do Piso Nacional garantido pelo Governo Bolsonaro.

Em conversa com alguns membros da categoria da educação, a discussão isolada puxada pelo secretário, presidente do Sinteac e os interessados compromete o debate do ano vindouro, em contemplar novamente a classe dos trabalhadores com melhorias salariais. A nossa reportagem não localizou o Presidente do Sinteac para comentar os fatos.