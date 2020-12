Cartinhas para o Papai Noel ainda aguardam padrinhos nos Correios do Quinari

Inúmeras cartas ainda aguardam a adoção de padrinhos na Agência dos Correios de Senador Guiomard, conforme informou o gerente local.

Aquelas pessoas que queiram fazer uma linda obra social, sem ser visto ou mesmo fotografar para aparecer em redes sociais como muitos fariseus, pode adotar uma carta, com pedidos de brinquedos, sacolões e material escolar.

Todos os anos, os Correios fazem a arrecadação e doação dos presentes as crianças mais carentes do município, tudo com discrição como manda as escrituras sagradas.

O expediente nesta quinta-feira (24) vai até às 13h. Caso você queira fazer uma criança feliz, procure a agência dos Correios.