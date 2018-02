Carnaval do Quinari teve como atração o retorno de alguns blocos carnavalescos

O município de Senador Guiomard apoiou e realizou as noites de carnaval de 2018, nas proximidades do estádio municipal, pelo Rotary Clube de Rio Branco, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura.

Os assessores do Prefeito informaram pelas redes sociais que o custo do evento para os cofres públicos foram zero. Diferente do ano passado, a festa foi realizada nas proximidades do estádio, com objetivo da comercialização das cervejas.

Um dos pontos altos do evento, segundo o material institucional foi o retorno dos blocos carnavalescos na segunda noite da festa. Em alguns dias do mesmo, o público ficou reduzido devido às fortes chuvas que caem sobre a região.

A Polícia informou que durante todas as noites do evento, o efetivo policial foi ampliado. Poucas ocorrências foram levadas a Delegacia local.